YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

30.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'ya getirilen Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Iraklı Bulia (33), Gela Tsulaia (43) ve Boris Tsulaia (34), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, 2 gün önce 100 bin lira değerinde dövizi çalarak ticari taksiyle kaçtıkları Adana'da yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldıKonya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı
Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olduSivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiBursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:09
Yatsı
21:39
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.