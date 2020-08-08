YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kuyumcunun etkisiz hale getirdiği iki soyguncu, adliyeye sevk edildi

Konya'da kuyumcunun etkisiz hale getirdiği iki soyguncu, adliyeye sevk edildi

KONYA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Zanlıların soygunu önceden planladıkları, olayda kullandıkları silahı bir tanıdıklarından ödünç aldıkları öğrenildi

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulundukları kuyumcu dükkanının sahibi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan caddesindeki kuyumcu dükkanını silah zoruyla soymak isterken, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edilen şüphelilerden, silahla yaralanan Mustafa H'nin (19), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

- Soygunu önceden planlamışlar

Emniyete götürülen Mustafa H. ile Ahmet T'nin (19), ifadelerinde, soygunu önceden planladıklarını, olayda kullandıkları pompalı tüfeği bir tanıdıklarından aldıklarını anlattıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa H, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde dün kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), sabah saatlerinde silahlı soygun girişiminde bulunan iki şüpheliden birini silahla yaralamış, diğer şüpheliyi de etkisiz hale getirip polise teslim etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

DGS öğrencilerine ek sefer

DGS öğrencilerine ek sefer

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

Konya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:26

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Altun Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Hayat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz

Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.