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Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı

DİĞER HABERLERİ  | 08.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Karapınar-Emirgazi kara yolunun 10. kilometresinde, Konya Büyükşehir Belediyesine ait, Cumali Yılmaz'ın kullandığı 42 ELG 39 plakalı yolcu otobüsünün ön lastiklerinden biri patladı.

Otobüsün devrilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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