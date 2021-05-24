YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

24.05.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da parkta arkadaşlarıyla oturan lise öğrencisini darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde lise öğrencisi M.B, bir grup arkadaşıyla evlerine yakın bir parkta otururken 3 kişi tarafından silah zoruyla arabaya bindirildi.

Şüphelilerce araçta darbedilen M.B, Çomaklı Mahallesi'nde boş bir araziye bırakıldı.

Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.B'yi ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen M.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. (42), U.E. (38) ve A.E'nin (28) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildiKonya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:27
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Beyza Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Özçelik Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.