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Konya'da lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza

13.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza

Konya'nın Meram ilçesinde lüks aracıyla drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş mevkisinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Polis, teknik incelemenin ardından, aracıyla drift yapan sürücünün A.Ç. olduğunu tespit etti.

Kendisine 9 bin 291 lira ceza uygulanan A.Ç'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Driftte kullanılan lüks otomobil ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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