Konya'da markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde O.Ç, aralarında husumet olan dünürleriyle ilçenin Karabağ Mahallesi'ndeki bir markette tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açtı.

Market sahibi Gökhan Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan O.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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