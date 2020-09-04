Konya’da maske, mesafe ve hijyen seferberliği

Korona virüs vakalarında ilk sıralarda yer alan Konya’da, 4 bin görevlinin katılımıyla denetim yapıldı.

Konya’nın 31 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen denetimlere Konya merkez’de AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve muhtar derneklerinin başkanları katıldı. Protokol dikkat çekmek için beyaz önlük giyerek vatandaşları uyardı.

28 ilçedeki denetimler ise ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi. 31 ilçede 4 bin görevlinin katılımı ile yapılan farkındalık çalışmasında; cuma namazı sonrası camilerin çıkışında cemaate, esnaflara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgına karşı kurallara mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle farkındalık oluşturmak için bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Konya’nın en uzak mahallesinde ve tüm ana arterlerinde şu anda dört bin kişiyle maske dağıtımı, maskesi olanların kurallara uyması, olmayanlara maske verilmesi ilgili bir süreç yürütüyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bugün dikkatinizi çektiği üzere beyaz önlükle yapıyoruz bunu. Sağlık çalışanlarımıza bir destek vermek istiyoruz. Hepimizin aslında bir sağlık çalışanı hassasiyetiyle davranması gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere; doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız çok fedakarca bu süreci yürütüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim de toplum olarak üzerime düşen vazife; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak. Hemşehrilerimizden ricamız, bir an önce artık şu koronanın en yüksek vaka sayısına sahip iller liginden bir alt lige düşmek. Onun için hepimize büyük bir görev düşüyor.” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tedbirin virüsten daha güçlü olduğunu söylerken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, pandemi ile mücadelenin sadece sağlık çalışanlarının üzerine bir yük olarak bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, temizliğe daha fazla dikkat edilmesiyle Konya’nın vaka yoğunluğunda alt sıralara gerileyeceğine inandığını bildirdi.

