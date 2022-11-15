YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi

Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi

15.11.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, başka bir ilden kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargoyla bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine gitti. Burada nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuda, armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 paket halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu.

Buna ilişkin bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktıKonya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktı
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulunduAlanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
Ankara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla yaraladıAnkara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla yaraladı
Anahtar Kelimeler:
armut kestane Konya Beyşehir kargo

Konya Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:40
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:05
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.