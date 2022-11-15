Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargoyla bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine gitti. Burada nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuda, armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 paket halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu.

Buna ilişkin bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

