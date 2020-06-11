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Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 11.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erdal Yiğit (47) idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, TOKİ konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Sebahattin Arslan (34), Turgay Bozkurt (38) ve Arslan Yiğit (38) ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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