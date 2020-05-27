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Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde motosiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletleri çalarak parçaladıkları, motor ve şase numaralarını kazıdıkları iddia edilen H.B. (23), H.A.B. (44), A.B. (23), B.A. (17) ve A.B'yi (41), adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Aramalarda, çalıntı 5 motosiklet ile parçaları ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı.

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