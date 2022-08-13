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Konya'da oğlu tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti

13.08.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da oğlu tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmut T. (72) ile oğlu Salih T. (25) birlikte kaldıkları evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih T, babasını darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mahmut T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Salih T’nin ise Konya Beyhekim Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kulu cenaze psikiyatri

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