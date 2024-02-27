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  4. Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

İHA İHA
27.02.2024 13:44
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Konya’nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi’nden Anafartalar Caddesi istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 42 GAD 01 plakalı lise öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile İsmet Paşa Caddesi’nden Yeni Karaman Yolu istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 42 V 9912 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada servis aracındaki 8 kişi ve kamyonette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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