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Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

28.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Cezmi Ö. yönetimindeki 42 YL 206 plakalı otomobil, İvriz Caddesi'nde Nurullah G'nin kullandığı 42 GAD 15 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mihriban Kılıç, Buket Bıçak, Esra Avcı, Kardelen ve Ümmühan Binici, Melike Çelik, Perihan Doğan, Yasin Sarıhan, Cevat Demirel, İhsan Bolca, Sultan Su Yurttaş ve Sudenaz Aksoy yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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