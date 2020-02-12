Konya'da ölümlü "köpek kavgası"nın sanıkları hakim karşısında

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan sanıkların ilk duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Öz, Zekayi Öz, Emirhan Öz ve Fatih Öz ile müşteki sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Emirhan Öz savunmasında, olay günü Eken ailesinin köpekleriyle kendi köpeklerinin birbirlerine saldırdığını, ardından da çobanlarıyla Mustafa Eken'in tartıştığını öne sürdü.

Bu tartışma üzerine Eken ailesinin, konuşmak için babası Hüseyin Öz’ü çağırdığını ileri süren Emirhan Öz, "Olay günü Zeki K'ye ait tarlada babamı gördük. Yanlarına gittiğimizde Mustafa Eken de oradaydı ve babama hakaret ediyordu. Zeki K. babamı sakinleştirdi, 'Sen bunlara uyma, git' dedi. Biz de babamla oradan ayrıldık. Amcam aradı ve Eken ailesinden bazı şahısların kendisine saldırdığını söyledi. Arabasını taşlamışlar ve hakaret etmişler." diye konuştu.

Akşam saatlerinde işlerini bitirdikten sonra tarladan ayrıldıklarını anlatan Emirhan Öz, bu sırada Mustafa, İsa, Sinan ve Rahim Eken'in, kullandığı kamyonun yolunu keserek camını kırdıklarını ve kendisini zorla aşağıya indirip darbettiklerini söyledi.