Konya’da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sürdürdüğü araştırmalar neticesinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’nde şüphelendiği bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada ve araç içerisindeki yolculara ait iş yerinde yapılan aramada 9 bin 133 adet uyuşturucu hap, 91.5 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Taksi içerisindeki 2 yolcu ve iş yerlerindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

PAZAR ARABASINDAN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin Meram ilçesi Pirebi Mahallesi’nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise 1 kilo 460 gram metamfetamin, 26 bin 800 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.





