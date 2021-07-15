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Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

15.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

R.H. idaresindeki 42 AIS 903 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi'nde, refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada, sürücü R.H. ile araçtaki F.G. yaralandı.

Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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