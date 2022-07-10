YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

10.07.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ekrem O. idaresindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun birinci kilometresindeki kavşakta Veysel Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücü Veysel Ö. ile minibüsteki Havva Ö, Siraç Ö, Cihan N, Gülizar Ö, Fatma Nur N. ve Yiğit Asaf Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Konya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'li Usta, Konya'da partisinin bayramlaşma programına katıldı:AK Parti'li Usta, Konya'da partisinin bayramlaşma programına katıldı:
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyorİstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendiDiyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:59
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.