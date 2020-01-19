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  4. Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 19.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Türkoğlu idaresindeki 42 ZN 558 plakalı otomobil, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.

Sürücü Türkoğlu ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki araçlarda hasara neden olan kaza dolayısıyla cadde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyşehir maddi hasar Otomobil Trafik Kazası

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