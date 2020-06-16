YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da otomobil servislerinde hareketlilik

Konya’da otomobil servislerinde hareketlilik

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Konya’da korona virüs nedeni ile gerileme yaşayan sektörlerden biri olan otomobil servislerinde normalleşme sürecinin ardından hareketlilik başladı.Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından kapasitesini düşüren ya da çalışmaya ara veren birçok şirket, normalleşme süreci ile birlikte işlerini sürdürmeye başladı.

Konya’da otomobil servislerinde hareketlilik

Konya’da korona virüs nedeni ile gerileme yaşayan sektörlerden biri olan otomobil servislerinde normalleşme sürecinin ardından hareketlilik başladı.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından kapasitesini düşüren ya da çalışmaya ara veren birçok şirket, normalleşme süreci ile birlikte işlerini sürdürmeye başladı. Bu kapsamda araç tamir, bakım ve kaporta servislerinde de sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak çalışmalar hareketlendi. Servislere gelen müşterilere tedbirler kapsamında girişte dezenfektan sunuluyor, maskesi olmayanlara maske veriliyor.
Servis Hasar Danışmanı Ali Akkaya, tamir bakım hizmetlerinin hızlandığını söyledi. Korona virüs sürecinin ardından normalleşme süreci ile birlikte işlerin hızlandığını ifade eden Akkaya, “Önceki 3 aya kıyasla bu ay işlerimizde artış var. İşlerin yaklaşık olarak aynı hızına geldiğini söyleyebilirim. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz, gelen müşterilere de bu konularda uyarılarda bulunuyoruz. Gelen müşterilerimize girişte dezefektan ikramı yapıyoruz, maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Her daim temizliğe ve mesafe kurallarına dikkat ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Konya Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Altay Eczanesi
Karatay
Genç Eczanesi
Karatay
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
İstanbul Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”

Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.