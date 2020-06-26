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Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 26.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.40 sıralarında Aksaray Ankara Karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.40 sıralarında Aksaray Ankara Karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, T.E. (47) idaresindeki 34 PD 4056 plakalı otomobil, tali yola geçmekte olan tıra çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü T.E. ve araçta bulunan S.Y. (49) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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