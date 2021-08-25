Konya'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı 3 yaya ile araç sürücüsü yaralandı.

Murat Yıldırım idaresindeki 42 K 1770 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Otomobil sürücüsü Yıldırım, yayalar Nazlı ve Ezel Tosun ile Elif Durmaz yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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