Konya'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilin teyp ve ses sistemini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Fetih Mahallesi'ndeki Çevreli Sokak'ta park halindeki bir otomobilden gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın camı kırılarak teyp ve ses sisteminin çalındığını tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelilerin daha önceden suç kaydı olan Sabit B. (33), Şevket M. (26) ve M.Ç. (17) olduğunu belirledi.
Şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalıntı eşyaların satın alan A.D'yi de yakaladı.
Çalıntı eşyalar araç sahibine teslim edildi.
Şüphelilerden M.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi, Sabit B. ve Şevket M. adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
A.D. hakkında ise adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.
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