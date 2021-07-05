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Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti

05.07.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kiraz bahçesindeki kişi, yaşamını yitirdi.

Ramazan Üzümcü yönetimindeki 06 EV 36 16 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Seyit Muhammet Kızılöz idaresindeki 42 TV 281 plakalı otomobile çarptı.

Hızını alamayarak yol kenarındaki kiraz bahçesine giren Üzümcü'nün kullandığı araç, bahçedeki Şerife Dede'ye (74) çarptı. Kazada ağır yaralanan Dede, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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