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Konya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA AA
06.08.2024 09:06
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Konya-Isparta kara yolunun17. kilometresinde, Mahmut İ. idaresindeki 42 R 1551 plakalı otomobil, Muhammet Talha Orhan'a (23) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Orhan'ın, kazadan bir süre önce sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda 42 ALN 658 plakalı otomobili ile kaza yaptığı, aracını çekiciye yüklettikten sonra kalan parçaları toplamak için yola çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

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