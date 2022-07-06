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Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

06.07.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kerim E. (20) idaresindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 118'inci kilometresinde, yoldan çıkarak refüje devrildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Kerim E. ile araçtaki Mert Erdal (16), Hüseyin Şahin (17) ve Mikail Çelik (17), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Hüseyin Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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