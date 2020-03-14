Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin sebze yüklü tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sait Alkan yönetimindeki 07 HNE 33 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 26. kilometresinde, Murtaza Çakır idaresindeki 06 BIJ 022 plakalı sebze yüklü tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Alkan ile araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.