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Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 14.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin sebze yüklü tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sait Alkan yönetimindeki 07 HNE 33 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 26. kilometresinde, Murtaza Çakır idaresindeki 06 BIJ 022 plakalı sebze yüklü tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Alkan ile araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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5 Yaralı Konya Seydişehir Trafik Kazası

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