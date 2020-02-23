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Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Yunak Birimler mevki Dörtyol Kavşağında meydana geldi.

Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Birimler mevki Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 42 DYT 32 plakalı kamyonet ile 06 BH 8294 plakalı otomobil, Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 42 DYT 32 plakalı kamyonette bulunan M.T. ve S. K. olay yerine gelen ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. 06 BH 8294 plakalı otomobilde sıkışan ve kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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