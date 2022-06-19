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Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

19.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yabancı plakalı otomobille Mehmet Ali Gültekin'in (27) kullandığı 42 ATB 992 plakalı motosiklet, Konya-Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Gültekin ile aynı motosiklette bulunan Abdullah Pınarlı (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınarlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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