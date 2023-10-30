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Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu

30.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında yeni bir obruk oluştu.

Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Avşar mevkiinde bir vatandaşın şeker pancarı ekili tarlasında yeni bir obruk meydana geldi. Obruk çevrede çalışan işçiler tarafından fark edildi. Yaklaşık 27 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun oluştuğu mevkide birkaç gün önce sulama yapıldığı öğrenildi. Obruk çevredeki çiftçileri de tedirgin etti. Daha önce de Avşar ve buraya yakın Sırnık mevkiinde obruklar meydana gelmişti.

Obruğu görmek için araziye gelen Karapınar’da öğrenim gören üniversite öğrencisi Can Olkun, ilçeye Antalya’dan geldiğini belirterek, “Çok büyük, geniş ve derin. Bizi biraz ürküttü. Her yerde olabileceği ihtimali daha da ürkütücü” dedi.

Ramazan Yücel adlı öğrenci ise Kayseri’den Karapınar’a öğrenci olarak geldiğini belirterek, “Televizyonlarda görüyorduk, obruklar nasıl oluşuyor diye. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Epey büyük ve korkutucu” şeklinde konuştu.

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