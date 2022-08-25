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Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

25.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da parkta müzik dinlerken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Konya'da birçok hırsızlığa karışan şüpheli, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve motosikletlerin çalınması gibi ilçedeki 5 hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Barış K. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve benzeri birçok suçtan kaydı bulunan Barış K, bir parkta müzik dinlerken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, suçunu itiraf ettiği ve çaldığı eşyaları tanımadığı kişilere sattığını söylediği öğrenildi.

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Konya hırsızlık park

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