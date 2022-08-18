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Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi

18.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi

Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi

Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde bir kişinin pitbull cinsi köpek beslediği ihbarını aldı.

Polis ekipleriyle eve gelen Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kaydı bulunmayan köpeği alarak barınağa götürdü.

Kayıt altına alınmadan pitbull cinsi köpeği besleyen Ali Ş'ye 14 bin 982 lira para cezası verildi.

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Konya Pitbull para cezası

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