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  4. Konya'da polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram kilogram eroin bulundu

Konya'da polisten kaçan araçta 24 kilo 600 gram kilogram eroin bulundu

30.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüphelinin yakalandığı kovalamaca sırasında 3 polis memuru ile 4 vatandaş hafif yaralandı

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometrelik takip sonucu yakalanan araçta yaklaşık 25 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı, polis ekipleri 60 kilometre takip etti.

3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Kovalamacanın ardından yakalanan araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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