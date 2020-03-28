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Konya’da sağlık çalışanlarına ‘etliekmek’ ikramı

KONYA HABERLERİ  | 28.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Konya Lokantacılar Esnaf Odası tarafından sağlık çalışanları ve çocuk evlerinde kalanlara etliekmek ikram edildi.Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarına her kesimden destek gelmeye devam ediyor.

Konya Lokantacılar Esnaf Odası tarafından sağlık çalışanları ve çocuk evlerinde kalanlara etliekmek ikram edildi.
Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Konya Lokantacılar Esnaf Odası da destek vermek amacıyla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek çalışanlara etliekmek götürdü. Ayrıca, Mevlana Çocuk Evlerine de ziyaret gerçekleştirilerek etliekmek dağıtımı yapıldı.
Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne kattığını söyledi. Korona virüs adında kötü bir hastalık çıktığını ifade eden Karamercan, “Bunun akabinde Konya’da yeme içme sektörünün yüzde 80’i kapalı. Biz de bu fırsattan yararlanarak sağlık çalışanlarımıza birlik beraberlik içerisinde hem Meram Tıp Fakültesi hem de Meram Araştırma Hastanesinde çalışanlara, hem de kız yetiştirme yurduna yemeklerimizi dağıttık. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde de hiçbir güç dayanamaz. Bunun yanında biz her zaman devletimizin yanında olduk. Devletimizin de esnafımızın yanında olmasını bekliyoruz. Şu anda biz işçilerimizin maaşlarını, sigortalarını ödüyoruz. Devletimiz de bize destek verirse biz bu birlik beraberlik içerisinde çok daha güzel işlere imza atarız" dedi.

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