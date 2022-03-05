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Konya'da Sağlık-Sen Yönetim Akademisi Toplantısı düzenlendi

05.03.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Cumhurbaşkanı'mızla vatandaşlar CİMER aracılığıyla irtibat kuruyor. CİMER'e 2021'de 6,5 milyon başvuru yapıldı. Muazzam bir şey" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: - "Bu salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan ve sağlık çalışanlarımıza, her kadrosundaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların CİMER aracılığıyla hak arama imkanına sahip olduğunu, 2021'de 6,5 milyon başvuru yapıldığını söyledi.

Malkoç, Konya'da bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Yönetim Akademisi Toplantısı'nda, halkın avukatlığını yaptıklarını söyledi. İdareyle vatandaş arasında yaşanan sorunları çözmeye çalıştıklarını anlatan Malkoç, "Mahkemeye gitmeyin, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurun. Mahkemeye giderseniz avukat tutacaksınız, harç ve pul parası ödeyeceksiniz ama KDK'ye gelirseniz başvuru parası almıyoruz. Başvurularda şekil şartı yok, çok kolay başvuruluyor. Başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde de karar veriyoruz. Kanunda hüküm var." diye konuştu.

Malkoç, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının KDK'nin paydaşı olduğuna işaret ederek hak ve hürriyetlerin korunmasına çalıştıklarını dile getirdi.

- "CİMER'e 2021'de 6,5 milyon başvuru yapıldı"

Türkiye'de özgürlükler anlamında çok mesafe alındığını vurgulayan Malkoç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızla vatandaşlar CİMER aracılığıyla irtibat kuruyor. CİMER'e 2021'de 6,5 milyon başvuru yapıldı. Muazzam bir şey. Bunların her biri hak arama yolu ancak PKK'nın hendek kazması, FETÖ'nün darbe teşebbüsü ister istemez bu hak ve hürriyet ortamını zehirledi. Güvenlik-özgürlük dengesinde değişiklikler oldu ama çok şükür bunlar geride kaldı. Sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayisinde dünyanın en iyilerinden olacağız. Ancak 2023 yılı Türkiye'si demokrasi, insan hakları, hak ve hürriyetler ve adaletin üzerine yükselecek inşallah. Eğer ve hürriyetlerde geri kalırsak, adalet konusunda zafiyetimiz olursa Allah korusun, sıkıntı orada başlar."

- "Türkiye'de salgın noktasındaki bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise salgın sürecinde sağlık çalışanlarının büyük emek ve çaba sarf ettiğini ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen özveriyle sağlık çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Usta, şöyle konuştu:

"Bu işin gizli kahramanları var. Onları kimi zaman kamu spotlarında, belgesellerde gördük. Bu salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler olmasaydınız, bu mücadele bu kadar başarıyla yürütülemezdi. İktidar olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Bütün imkanları seferber ettik. 'Önce sağlık ve sağlık çalışanlarımız.' dedik. Özverili gayretiniz olmasaydı inanın bugün Türkiye'de salgın noktasındaki bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Bunun sonucu olarak elbette ki çalışanlarımızın beklentileri var. Hem özlük haklarıyla ilgili hem maaşlarıyla ilgili bu konudaki çalışmalarını Bakanımız Fahrettin Bey'in de açıklamalarıyla artık sona yaklaşıldığını biliyoruz."

Usta, sağlıktaki şiddetle mücadelenin önemine işaret ederek "Şiddetin değil sevginin ve merhametin dilinin yerleşmesi için çabalamalıyız. Aile içinden başlayarak hepimizin sevgi diliyle, muhabbetle, merhametle topluma yaklaşmayı ve bunun sonucunun da çok daha doğru olduğunu gösterecek bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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