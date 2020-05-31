YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı

Konya’da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı

KONYA HABERLERİ  | 31.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Konya’da tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline yönelik başlatılan otopark ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hizmetinin süresi Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinde gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanları için sağladığı ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmetinin süresini uzattı.

Konya’da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı

Konya’da tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline yönelik başlatılan otopark ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hizmetinin süresi Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinde gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanları için sağladığı ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmetinin süresini uzattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs sürecinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da gösterdikleri fedakarlıktan dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmeye başlandığı günlerde alınan kararla sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağladıklarını belirten Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hemşehrimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca koordinesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da sağlık çalışanlarımız başarılı bir şekilde süreci yürütmeye devam ediyor. Biz de bu başarılı çalışmalarda sağlık çalışanlarımıza destek ve moral olması amacıyla bir takım uygulamaları hayata geçirdik. Virüsün yayılma hızının en fazla olduğu Mart ayında sağlık çalışanlarımız için başlattığımız ücretsiz ulaşım ve otopark kararımızı 30 Haziran tarihine kadar uzattık” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sağlık personelinin çalıştıkları hastanelere ve kaldıkları yerlere ulaşımını sağladıklarını, kısıtlama devam ettiği müddetçe bu hizmeti sürdüreceklerini ifade ederek, “Sağlık çalışanlarımızın azmi, bizlerin de kararlığıyla inşallah en kısa sürede bu musibetten kurtularak özlenen eski günlere döneceğiz. Bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Konya Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:23
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:13
Yatsı
21:50

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Canbulat Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Özmen Eczanesi
Selcuklu
Öztoprak Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere "halk sağlığı için" ceza yağdı

Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere "halk sağlığı için" ceza yağdı

Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar

Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.