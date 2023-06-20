Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Yücel Y'nin kullandığı 42 AGR 093 plakalı işçi servisi minibüsü ile Güler Ö. yönetimindeki 42 EMZ 24 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 4. kilometresi Çiçekler Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan M.K, B.G, M.E, S.H, F.B, S.Ç, K.B. ile otomobil sürücüsü ve bu araçta bulunan S.Ö, K.Ö.S, N.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan işçi servisinin Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü ilçe merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.

