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Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı

20.06.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Yücel Y'nin kullandığı 42 AGR 093 plakalı işçi servisi minibüsü ile Güler Ö. yönetimindeki 42 EMZ 24 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 4. kilometresi Çiçekler Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan M.K, B.G, M.E, S.H, F.B, S.Ç, K.B. ile otomobil sürücüsü ve bu araçta bulunan S.Ö, K.Ö.S, N.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan işçi servisinin Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü ilçe merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.

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trafik kazası Konya Beyşehir Otomobil Minibüs

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