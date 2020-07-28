YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın

KONYA HABERLERİ  | 28.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesine seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 06.30 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında çıktı.

Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Kulu ilçesine seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine giden Mustafa O. idaresindeki 42 AFJ 919 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü Mustafa O., aracının kaputunu açtığı sırada alevler yükseldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sorası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Konya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:43
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:10
Yatsı
21:41

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Esma Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konya’da motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Konya’da motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.