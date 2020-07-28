Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Kulu ilçesine seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine giden Mustafa O. idaresindeki 42 AFJ 919 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü Mustafa O., aracının kaputunu açtığı sırada alevler yükseldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sorası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



