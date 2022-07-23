Konya'da seyyar satıcıyı darbeden yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

Konya'da parkta seyyar satıcıyı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Konya'da parkta seyyar satıcılık yapan bir kişinin tanımadığı yabancı uyruklu şahıslar tarafından darbedildiği ve telefonunun zorla alındığı şeklinde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda mağdurun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur şahıs, olayın, Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki parkta 21 Temmuz'da 17.00'de meydana geldiğini, yabancı uyruklu üç erkek şahsın aldıkları şekerlemelerin parasını vermemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını ve cep telefonunu zorla aldıklarını, bu sırada parkta bulunan bazı Suriyeli kişilerin de kendisine yardımcı olduklarını ve cep telefonunu alarak kendisine geri verdiklerini beyan etmiştir."

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişinin dün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıkları bildirildi.

Açıklamada, "Her asayiş olayında olduğu gibi suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

