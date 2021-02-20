YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 39 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 39 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

20.02.2021 23:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 39 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

Konya’da düzenlenen silah operasyonunda 39 tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adreste B.Y., H.A., N.B., F.P.

Konya’da düzenlenen silah operasyonunda 39 tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adreste B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B.’yi yakaladı. Şüpheli şahıslarla beraber 28 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm çapında toplam 39 adet tabanca ile 7 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
13:09
İkindi
16:11
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Altınekin Eczanesi
Karatay
Selimiye Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Nurgül Eczanesi
Selcuklu
Yeni Merve Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Yaban koyunlarına yem bırakıldı

Yaban koyunlarına yem bırakıldı

Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Akşehir Emniyet’inde terfi heyecanı

Akşehir Emniyet’inde terfi heyecanı

Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Başkan Kılca: “Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanmaya büyük önem veriyoruz”

Başkan Kılca: “Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanmaya büyük önem veriyoruz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.