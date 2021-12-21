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Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan sanık tahliye edildi

21.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan sanık tahliye edildi

Konya'da bir zincir market şubesinde çalışanı silahla tehdit edip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan sanığa, "nitelikli yağma suçundan" 5 yıl hapis cezası verildi.

Tutuklu kaldığı süre göz ününde bulundurulan sanık, tahliye edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Ö.Y. ile müştekiler Kubilay Sarıkaya, Büşra Demir ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ö.Y. savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu ve zor durumda kaldığı için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olayın meydana geldiği market şubesinin sorumlusu Kubilay Sarıkaya da olaydan yaklaşık bir hafta sonra zararın karşılandığını belirterek, sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Söz konusu şubede kasiyer olarak çalışan Büşra Demir ise kasasında bulunan paranın hepsini olay anında sanığın aldığını, sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl ile cezalandırılmasına, "etkin pişmanlık" ve "iyi hal" hükmü gereğince indirim uygulanarak 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına, verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 7 Kasım'da zincir market şubesine giren şüpheli, yanındaki silahla kasiyeri tehdit edip kasadaki 2 bin 500 lirayı alarak uzaklaşmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 saatlik kayıtları inceleyerek zanlının kimliğini tespit etmişti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.Y'yi (21) evine düzenledikleri operasyonla gözaltına almış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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