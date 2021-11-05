Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli kaçtı

Konya'da bir zincir market şubesine giren zanlı, silah tehdidiyle kasadaki parayı alarak kaçtı.

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, yanındaki silahla kasiyere tehditte bulunarak kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, gasbettiği paraları alarak uzaklaştı.

Çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz