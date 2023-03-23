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Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

23.03.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali D. ve Engin Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti. Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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