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Konya’da silahlı kavga: 8’i polis 12 kişi yaralandı

05.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 4 kişi silahla yaralanırken, kavgaya müdahale eden 8 polis memuru da yaralandı.

Konya’da silahlı kavga: 8’i polis 12 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Ereğli’nin Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ve ayırmaya çalışan 8 polis memuru da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ardından polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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