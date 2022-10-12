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Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü

12.10.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü

Konya'da alacak meselesi nedeniyle gittiği evde silahla ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahla göğsünden yaralanan İbrahim Yetiksoy (30), 8 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Murat Yetiksoy ile kardeşi İbrahim Yetiksoy (30), 4 Ekim'de kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitmiş, çıkan tartışmanın, kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Yetiksoy'u göğsünden yaralamıştı. Şüpheli Ramazan D, kısa sürede yakalanmıştı.

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