Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi eski Sanayi Sitesi Fatih Mahallesi Kesmetaş Sokak'ta Nihat S. ile Hakan T. ile arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat S. yanında bulunan silahla Hakan T'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hakan T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheli Nihat S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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