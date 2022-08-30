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Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

30.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Konya-Ereğli kara yolunda, eniştesi Ertuğrul G. ile aralarında çıkan kavgada silahla yaralanan Engin Baktemur, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Baktemur'un cenazesi, toprağa verildi.

Öte yandan, bıçakla ağır yaralanan Baktemur'un kardeşi İlhami Baktemur'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul G, Doğan G, Halil G, Emrah G. ve İbrahim G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ertuğrul G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Geriye kalan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karatay ilçesinde 27 Ağustos'ta, Engin Baktemur ve İlhami Baktemur, kardeşlerine şiddet uyguladığını iddia ettikleri enişteleri Ertuğrul G. ile tartışmış, ailelerin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ertuğrul G. ve kardeşi Doğan G, Engin Baktemur'u silahla, İlhami Baktemur'u ise bıçakla yaralamıştı.

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