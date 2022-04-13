Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491 Sokak'taki evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitiren Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin'in (42) hastanedeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Tatbikat Camisi'ne getirilen anne ile kızının cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kayalı'nın eşi Hasan Kayalı'nın ise tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden Burçin Şahin'in, inşaat işçisi olan eşi Yaşar Şahin'in Mersin'e çalışmaya gittiği için bir süredir annesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16491 Sokak'taki 3 katlı müstakil evde dün, sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 3 kişilik aileden Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin (42) yaşamını yitirmiş, Hasan Kayalı ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

