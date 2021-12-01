Konya'da sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan S.T. (15), sabah saatlerinde okula giderken merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi'nde sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kovalamaya başlamasıyla yola doğru koşan çocuğa, trafikteki bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, benzer olayların sürekli yaşandığını, bölgede başıboş gezen köpek sürülerinin okula gidip gelen çocuklara saldırdığını belirterek, bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istedi.



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