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Konya’da su abonelik iptali sadece interaktif olarak yapılacak

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şubelerinin yanı sıra web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapmakta olduğu abonelik iptal hizmetlerini, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Konya merkezdeki şubelerden değil; sadece web sitesi, mobil uygulama ve telefon bilgi destek hattı üzerinden verme kararı aldı.Yapılan açıklamada, özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi ve maske takılmaması nedeniyle toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atanların virüsün bulaşma ihtimalini arttırdığı bildirildi.

Konya’da su abonelik iptali sadece interaktif olarak yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şubelerinin yanı sıra web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapmakta olduğu abonelik iptal hizmetlerini, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Konya merkezdeki şubelerden değil; sadece web sitesi, mobil uygulama ve telefon bilgi destek hattı üzerinden verme kararı aldı.
Yapılan açıklamada, özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi ve maske takılmaması nedeniyle toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atanların virüsün bulaşma ihtimalini arttırdığı bildirildi. Açıklamada, Covid-19 pandemisi dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının da çeşitli önlemler almaya devam ettiği ifade edilerek, “Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü pandemi sürecinde teknolojinin daha verimli ve etkin kullanımını sağlayarak, bulaş riskini minimize edecek bir uygulamayı hayata geçiriyor. KOSKİ, halen masaüstü olarak web sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilen abonelik işlemlerinden, tahliyeden su kesme (abonelik iptal) hizmetini 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle sadece interaktif olarak verecek. Hem vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak hem de abonelik işlemlerini bulunduğu her ortamda zaman ve mekan sıkıntısı olmaksızın yapmak isteyen abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak adına böyle bir karar alınmıştır. Telefon destek hattından sadece teknoloji konusunda zorlanan aboneler hizmet alabilecektir. Detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız www.koski.gov.tr adresi ziyaret edilebilirler” ifadelerine yer verildi.

Konya’da su abonelik iptali sadece interaktif olarak yapılacak

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