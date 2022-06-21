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Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

21.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine girerek boğulan 2 çocuğun cenazesi defnedildi.

Tol Mahallesi Kaya mevkisindeki eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisinde boğulan Talha K. (16) ile Ferhat Ş'nin (14) cenazeleri, Seydişehir Devlet Hastanesi morgundan Tol Mahallesi mezarlığına getirildi.

Kılınan namazın ardından çocukların cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze namazına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serinlemek için dün Tol Mahallesi Kaya mevkisindeki eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine giren Talha K. ile Ferhat Ş, bir süre çırpınarak suda kaybolmuş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşmıştı.

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